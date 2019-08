LAZIO CELTA VIGO – Questa sera alle 20, la Lazio scenderà in campo contro il Celta Vigo. Gli uomini di Inzaghi fino ad oggi hanno vinto tutte le 8 amichevoli disputate. Come riporta il Messaggero, negli ultimi 15 anni solo in due occasioni i biancocelesti hanno fatto meglio. Nel 2006 con 9 successi e nel 2005 con addirittura 14. Dopo i due successi contro Bournemouth e Paderborn, quella del Balaidos rappresenta l’occasione giusta per eguagliare il risultato di 13 anni fa, quando a fine stagione la squadra allenata da Delio Rossi arrivo terza, centrando la qualificazione in Champions League.