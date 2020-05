Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CONTROLLI FORMELLO – Continuano gli allenamenti a Formello per la Lazio. A fare visita ai biancocelesti è arrivata la procura federale, per verificare che si stiano rispettando le indicazioni del protocollo della FIGC. I controlli sono partiti dal centro sportivo dei capitolini ma si estenderanno anche alle altre squadre. Nessuna irregolarità riscontrata e anzi, stando a quanto riportato sul Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe ricevuto i complimenti per l’organizzazione.

Sul mini-ritiro

Il centro sportivo della Lazio sarebbe pronto ad ospitare il mini-ritiro prima della ripartenza del campionato ma Lotito non è d’accordo con le norme del protocollo redatto per gli allenamenti. Oggi ci sarà un nuovo vertice tra i rappresentanti della Serie A, se le condizioni non varieranno i biancocelesti continueranno ad allenarsi in gruppi che si alterneranno in diversi turni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.