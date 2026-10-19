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La cooperativa del goal, nessuno ha fatto meglio della Lazio in Serie A
La Lazio non ha un bomber vero e proprio ma in sette giornate di campionato è già riuscita a far segnare ben dieci giocatori diversi confermandosi una vera cooperativa del goal: nessuno in Serie A ha fatto meglio.
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Lazio, la cooperativa del goal: 10 giocatori sono già andati a segno
Gli ultimi due nomi ad essersi aggiunti alla lista sono quelli di Provstgaard e di Dele-Bashiru. Il danese ha aperto le danze allo Stadium e il nigeriano le ha chiuse consegnando alla Lazio il primo posto, non solo in Serie A, ma anche in questa speciale classifica. Insieme ai biancocelesti anche in questo caso c’è l’Inter. Gli altri laziali ad aver segnato in questo campionato sono: Frattesi, Gudmundsson, Noslin, Zaccagni, Pinamonti, Nuno Tavares, Cancellieri e Isaksen.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
|Torino
|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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