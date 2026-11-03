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Lazio, il cordoglio del club per la scomparsa dell’attaccante del Tenerife Jesus de Miguel

Published

4 ore ago

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Candele Lazionews.eu

Anche la Lazio si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa dell’attaccante del Tenerife Jesus de Miguel Almeda, tragicamente morto all’età di 30 anni per un arresto cardiaco dopo uno scontro di gioco in campo.

Leggi Anche: Giordano: “Giocare contro la Lazio non è facile per nessuno. Sono la squadra che gioca meglio con Como e Roma”

Il cordoglio della Lazio per la morte di Jesus de Miguel

La S.S. Lazio si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Jesús de Miguel Alameda. La Società esprime profonda vicinanza alla famiglia e al
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2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
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