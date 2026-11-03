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Lazio, il cordoglio del club per la scomparsa dell’attaccante del Tenerife Jesus de Miguel
Anche la Lazio si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa dell’attaccante del Tenerife Jesus de Miguel Almeda, tragicamente morto all’età di 30 anni per un arresto cardiaco dopo uno scontro di gioco in campo.
Leggi Anche: Giordano: “Giocare contro la Lazio non è facile per nessuno. Sono la squadra che gioca meglio con Como e Roma”
Il cordoglio della Lazio per la morte di Jesus de Miguel
La S.S. Lazio si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Jesús de Miguel Alameda. La Società esprime profonda vicinanza alla famiglia e al
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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