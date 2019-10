LAZIO CORREA MEDIA GOL – Il Tocu sta vivendo certamente un momento delicato in questa stagione. Ha alternato belle prestazioni come quella nella ripresa contro il Bologna, malgrado il rigore fallito, a momenti di blackout totale sotto porta. Correa attualmente è tra i peggiori nella media tra tiri nello specchio della porta e reti segnate, solo Chiesa ha fatto peggio.

Le statistiche

Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante argentino in forza alla Lazio ha tentato 27 tiri totali, di cui 13 nella porta, mettendo a segno solo un gol. I numeri dicono che mira verso la porta avversaria come Cristiano Ronaldo e Immobile, ma con esiti per il momento decisamente diversi. A oggi la sua media realizzativa è del 3.7%, secondo solo a Chiesa della Fiorentina che viaggia con un allarmante 2.7%.

Il confronto con Inzaghi

Il tecnico biancoceleste sta sfruttando questi giorni di pausa delle attività per rincuorare Correa e ricordargli che questi momenti posso capitare nella carriera di un attaccante. Dal punto di vista degli stimoli, anche il rinnovo contrattuale firmato con la Lazio sta giocando un ruolo importante per l’autostima del Tocu. I tifosi intanto aspettano di rivedere il gioiello argentino al suo massimo splendore.