Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CORREA MILINKOVIC – La sconfitta contro il Milan di Pioli per 3 a 0 non è l’unica brutta notizia della serata per la Lazio. Nel corso della partita, infatti, Correa e Milinkovic sono stati costretti a chiedere il cambio. L’argentino per una distorsione al ginocchio, il centrocampista invece ha ripotato un trauma alla caviglia. Le condizioni dei due calciatori saranno valutate nelle prossime ore, con la speranza di Inzaghi di poterli avere a disposizione il prima possibile.

Correa, stop di 10-15 giorni. Recupera Luiz Felipe

Continuano i problemi legati agli infortuni per Inzaghi. Il mister dovrà continuare a “fare la formazione con il dottore”. Contro il Lecce sarà out Correa e forse anche Milinkovic. Come riporta il Messaggero, l’argentino, che ha riportato una distorsione al ginocchio, dovrà stare ai box per circa due settimane. In un campionato in cui si gioca ogni tre giorni vuol dire saltare Lecce, Sassuolo, Udinese e forse anche il big match contro la Juventus. Sembra meno grave l’entità dell’infortunio di Milinkovic che dovrebbe essere regolarmente convocato per la trasferta salentina. La buona notizia per Inzaghi arriva da Luiz Felipe. Il difensore sta recuperando dallo stiramento all’adduttore e potrebbe rientrare già contro il Lecce, sicuramente ci sarà contro il Sassuolo. In Puglia torneranno poi Immobile e Caicedo, squalificati con il Milan ma arruolabili dalla prossima giornata.

