PROBABILI FORMAZIONI LAZIO – CREMONESE – Manca poco alla prima sfida della Lazio per la Coppa Italia 2019/2020. Il turnover probabilmente non interesserà la porta: Strakosha dovrebbe essere confermato tra i pali, ma Proto resta in attesa del suo momento. In difesa c’è Acerbi ma si apre una possibilità per Bastos che dovrebbe sostituire Radu, mentre Luiz Felipe potrebbe essere riconfermato. Patric potrebbe essere spostato sulla corsia di destra al posto di Lazzari. Stesso discorso per Lucas Leiva: al suo posto Cataldi, con Parolo e Berisha rispettivamente alla sua destra e sinistra. Un’altra chance per Jony, anche se Lulic potrebbe essere utilizzato, vista la squalifica per la partita contro la Samp. Dubbi in attacco: Correa non verrà rischiato, confermato il duo Immobile-Caicedo, anche se spera in una maglia Adekanye. Oltre a lui, potrebbero scendere in campo a partita in corso anche Jorge Silva e Andrè Anderson.



Cremonese

Esonerato Marco Baroni, al suo posto è tornato Massimo Rastelli. Quest’ultimo prediligeva il 3-5-2, mentre Baroni era passato al 3-4-3. A Cremona dovranno fare a meno dello squalificato Claiton in difesa, mentre rientrerà Ravanelli. A centrocampo non ci sarà Soddimo, davanti Palombi è in ballottaggio con Piccolo, Ciofani e Renzetti e Ceravolo. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Lazio – Cremonese.

Lazio – Cremonese

Coppa Italia 2019/20 – Ottavi di finale

Stadio Olimpico di Roma – martedì 14 gennaio, ore 18:00

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Immobile, Caicedo. All. Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku

SQUALIFICATI: Lucas Leiva, Marusic

DIFFIDATI: nessuno

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Ciofani, Ceravolo. All. Massimo Rastelli.

INDISPONIBILI: in dubbio Piccolo, Mogos e Kingsley

SQUALIFICATI: Claiton

DIFFIDATI: Castagnetti, Soddimo

