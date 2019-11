LAZIO CUCCHI ACERBI – Ieri il primo gol in maglia azzurra per Acerbi. Il leone della Lazio continua a stupire, anche in Nazionale contro la Bosnia. I complimenti arrivano ovunque, in campo e non solo. Al coro si unisce anche Riccardo Cucchi, giornalista di nota passione biancoceleste che su Twitter scrive: “Bel gol. Ottimo calciatore e gran bella persona. E non solo perché gioca nella Lazio”.