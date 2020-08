Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO – Non solo acquisti in casa Lazio, per il calciomercato in entrata vanno presi in considerazione anche i calciatori rientranti dai vari prestiti. Sono diversi i biancocelesti che torneranno a casa base e per tutti, probabilmente, verrà cercata una nuova destinazione. Il primo è stato Valon Berisha, tornato dall’esperienza al Fortuna Dusseldorf e subito ceduto al Reims a titolo definitivo. Tra gli altri, i principali ritorni saranno quelli di Badelj, non confermato dalla Fiorentina e cercato dal Torino, e Wallace, che ha concluso la sua esperienza al Braga. Anche Durmisi non ha trovato conferme al Nizza e rientrerà nella Capitale, con il Brondby che vorrebbe riportarlo in patria. Infine dalla Salernitana arriveranno Lombardi, Kiyine, Dziczek, Maistro, Karo, Gondo e Cicerelli, con i primi due che probabilmente partiranno per Formello dove verranno valutati. Per gli altri si cercano nuove destinazioni. Per ultimi, anche Casasola, che il Cosenza vorrebbe confermare, Di Gennaro, Rossi e Palombi.

