LAZIO DALLA BONA GIROUD – La fumata nera per Olivier Giraud ha lasciato l’amaro in bocca a Tare. Il direttore sportivo della Lazio ha provato fino al termine del mercato invernale di strappare il francese al Chelsea ma soprattutto all’Inter. Niente di fatto. Giroud è rimasto a Londra, sponda Blues. Del mancato acquisto ha parlato l’ex Chelsea, Samuele Dalla Bona ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

La pressione di Lampard

“Si era capito che Lampard non lo volesse mollare, soprattutto se i Blues non trovano un degno sostituto. Un giocatore così il Chelsea non lo molla facilmente.”

La sfida Lazio-Inter per Giroud

“Penso che Giroud avrebbe fatto più comodo all’Inter, a giudicare da come gioca Conte. Il tecnico nerazzurro avrebbe voluto la doppia coppia Lukaku-Lautaro e Giroud-Sanchez”.

