Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VAVRO COPENAGHEN – Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è a lavoro per consegnare al tecnico Simone Inzaghi la rosa completa con la quale proseguire la stagione. I biancocelesti, però, prima di acquistare devono concretizzare qualche cessione. Dalla Danimarca diverse fonti sostengono che uno dei giocatori che potrebbe a breve lasciare il club capitolino è Denis Vavro. Il difensore non ha convinto a pieno Simone Inzaghi e sarebbe pronto a far ritorno al Copenaghen. L’operazione sarebbe impostata sulla base di un prestito secco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.