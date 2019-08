LAZIO SHENU – La Lazio ha depositato in Lega Calcio il contratto di Florent Shenu, esterno classe 2002 proveniente dal Levante. L’ala offensiva di nazionalità franco-svizzera già da qualche giorno si sta allenando con la Primavera di Leonardo Menichini e l’obiettivo adesso è di imporsi quanto prima nel calcio italiano. Per Shenu fino ad oggi sono arrivate anche 2 convocazioni con la Nazionale Svizzera Under 17.