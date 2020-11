Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GOL – L’avvio di campionato della Lazio è stato condizionato da tanti problemi fisici e dal caos tamponi che spesso hanno privato Simone Inzaghi di diversi uomini. Il gruppo squadra ha però dimostrato di reggere l’urto e ha mantenuto lo spirito e il carattere della passata stagione quando, prima del lockdown, si parlava anche di lotta scudetto. La Lazio non si arrende mai. A testimoniarlo sono anche i gol realizzati oltre al novantesimo, ormai un marchio di fabbrica dei biancocelesti.

Lazio, dieci gol realizzati oltre il novantesimo

Come riporta il Corriere dello Sport, sono dieci i gol segnati dalla Lazio nel recupero delle partite negli ultimi due campionati. I capitolini sono primi in Serie A in questa speciale classifica, davanti a Bologna (9) e Parma (8). Le altre squadre sono tutte al di sotto delle cinque reti. L’exploit c’è stato negli ultimi due turni prima della sosta, quando le tre reti realizzate complessivamente al Torino e alla Juventus sono valse quattro punti preziosi in classifica. In generale, delle dieci totali, solo due non hanno alterato l’esito delle sfide. Sono il 3-1 di Caicedo alla Juventus e il quinto timbro di Ciro Immobile contro il Verona, entrambe siglate nella passata stagione. Il miglior marcatore oltre il novantesimo è proprio il Panterone, a quota cinque reti. Seguono Immobile (4) e Luis Alberto (1).

