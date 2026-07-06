Lazio, la difesa preoccupa: in tre in partenza, Gattuso chiede rinforzi

Il raduno della Lazio in vista della stagione 2026-2027 è alle porte e, fin da subito, Gattuso dovrà fare i conti con cessioni importanti; Provedel, Romagnoli e Gila lasceranno il club, con la difesa che è il reparto che preoccupa di più il tecnico calabrese. Urgono rinforzi dal mercato e Rino li chiede, ecco le ultime.

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La difesa preoccupa Gattuso: in tre danno l’addio, servono rinforzi in casa Lazio

Non solo la ricerca del nuovo attaccante, la Lazio deve preoccuparsi anche per il reparto arretrato, quello che in prospettiva preoccupa di più mister Gattuso. Con Provedel all’Inter, Romagnoli prossimo all’Al-Sadd e Gila in dirittura d’arrivo con il Milan, la retroguardia biancoceleste andrà obbligatoriamente ripensata. Servono rinforzi, serve rimpiazzare i partenti, e per farlo servirà competenza e attenzione nelle scelte.

Come sottolinea il CdS nella sua edizione odierna, in ritiro verrà valutato Provstgaard, contando anche sul recupero di Gigot e Patric. Ma non basta. Il principale candidato per rinforzare la difesa è Sergi Dominguez, centrale della Dinamo Zagabria, ma la Lazio potrà affondare definitivamente il colpo soltanto dopo che avrà completato le cessioni. Resta aperta anche la questione relativa a Nuno Tavares; il Porto continua a seguirlo, ma per farlo partire serviranno almeno 20 mln di euro.

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