ZOFF LAZIO IMMOBILE – Ciro Immobile con la sua Lazio sembra non volersi più fermare. 14 reti tra campionato e Champions. Con la media di un gol a partita, conferma di essere un top player. Nella stagione precedente l’attaccante di Torre Annunziata ha conquistato il premio di capo cannoniere della Serie A e la Scarpa D’oro. Tralasciando gli altri record che continua a infrangere il bomber biancoceleste, in Nazionale sembra dover dare di più. finora non è stato molto prestante con gli Azzurri ma d’altronde con la Lazio, giocando ogni 4 giorni, ha potuto sicuramente dimostrare di più. Così, l’ex Dino Zoff esprime il suo parere ai microfoni di Soccermagazine.

Le parole di Zoff

“Credo che Immobile abbia fatto bene anche in Nazionale. Certamente giocando ogni tre giorni con la propria squadra ha più possibilità di segnare ma anche in azzurro potrà dire la sua”.

