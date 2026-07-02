Presentate le nuove maglie Home e Third per la stagione 2026/27

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lazio, la società biancoceleste e lo sponsor tecnico Mizuno hanno annunciato le nuove divise Home e Third per la stagione 2026 – 2027, ispirate ai principi di tradizione e stile contemporaneo insieme.

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Le nuove divise Home e Third della Lazio per la stagione 2026 – 2027

“Tradizione, identità e stile contemporaneo si incontrano nelle nuove maglie Home e Third della S.S. Lazio realizzate da Mizuno per la stagione sportiva 2026/27.

Due kit differenti ma profondamente legati dalla stessa visione: celebrare la città eterna e la sua storia e raccontare il senso di appartenenza biancoceleste, attraverso un design capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici”.

La nuova prima maglia

“La nuova maglia Home, nel classico colore sky blue, reinterpreta un grande classico della tradizione calcistica, prendendo ispirazione dallo stile casual dei tifosi e dall’iconico colletto a polo.

A rendere unica la maglia è il tessuto embossato con il monogramma SSL900, un dettaglio stilistico che richiama il nome e alla storia della S.S. Lazio. La sigla combina le iniziali del Club con il numero 900, omaggio al 1900, anno della sua fondazione. Il motivo è ripreso anche sotto il colletto e sul fronte dei calzettoni, creando un raffinato elemento distintivo che unisce tradizione e design contemporaneo.

Il design del kit si sviluppa attraverso una sofisticata ricerca dei dettagli: rifiniture pulite, inserti raffinati blu navy, e branding discreto integrato nei polsini e negli orli interni, contribuiscono a creare un’estetica elegante e contemporanea. Anche il colletto, ispirato a storiche maglie del passato, viene reinterpretato in chiave moderna attraverso dettagli minimali e ricercati”.

La nuova terza maglia

“Accanto alla Home, la nuova maglia Third rappresenta l’anima più audace e contemporanea del Club.

Il kit, dal deciso colore blu navy, fonde richiami urban e identità romana in una visione moderna e internazionale, mantenendo però un forte legame con la tradizione.

Il design si distingue per l’utilizzo di elementi grafici dinamici e di texture ispirate ai mosaici e alle geometrie delle antiche pavimentazioni della città eterna, reinterpretati attraverso un linguaggio visivo moderno e deciso.

Le linee pulite, i dettagli ricercati in colore oro e l’equilibrio tra heritage e innovazione trasformano la maglia in un capo dal forte impatto estetico, pensato non solo per il terreno di gioco ma anche come espressione di stile.

Le nuove maglie Home e Third 2026/27 confermano ancora una volta la volontà della S.S. Lazio e di Mizuno di unire performance e senso di appartenenza.”

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