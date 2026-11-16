Una poltrona per due in casa Lazio:  Doekhi o Leite al posto di Sutalo? Il punto

L’infortunio di Josip Sutalo che ne avrà per almeno due se non tre mesi, ha complicato i piani di Gattuso, costretto ora a scegliere tra Doekhi e Diogo Leite il compagno giusto per Oliver Provstgaard.

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I dubbi di Gattuso sul sostituto di Sutalo

La Lazio si gode il primo posto in classifica in vista della ripresa del campionato che porterà i ragazzi di Gattuso ad affrontare il Lecce, ma allo stesso tempo il tecnico deve fare i conti con i tanti infortuni. Tra gli ultimi quello di Sutalo che nelle ultime settimane era diventato una certezza per la squadra al fianco di Provstgaard. Il ballottaggio per il sostituto del croato riguarda Doekhi e Diogo Leite. Prima che arrivare il portoghese a parametro zero era stato il primo a prendersi la maglia da titolare, il tutto in attesa che Sutalo fosse nella giusta condizione dato che al suo arrivo a Formello era reduce da un infortunio.

Come riportato dal quotidiano ne sapremo di più tra giovedì e venerdì quando arriveranno le prime indicazioni a ridosso della sfida col Lecce. Nel frattempo Gattuso spera in buone notizie dall’infermeria. Gudmundsson è recuperato e ha già messo minuti nelle gambe nel test contro il Mgarr, ma restano da verificare le condizioni di Frattesi, Zaccagni e Tavares.

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