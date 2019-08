LAZIO AMICHEVOLE – Prosegue il ritiro della Lazio a Merienfeld in questa seconda parte di preparazione estiva. Dopo le due amichevoli internazionali vinte, Inzaghi avrà nuovamente modo di testare i suoi nella gara in programma domani alle 10.00 contro l’Al-Shabab Riyad, squadra guidata dall’argentino Jorge Almirón che inizierà il campionato il prossimo 22 agosto. Anche il club arabo è in ritiro in Germania dal 21 luglio, e con i capitolini sta condividendo l’Hotel Klosterpforte. Lazionews.eu segue LIVE l cronaca del match.