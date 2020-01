Tempo di lettura: < 1 minuto

JOAQUIN CORREA LAZIO – Joaquin Correa tiene in ansia la Lazio e i suoi tifosi. Il calciatore argentino, uscito malconcio dal derby questa domenica è atteso domani per i controlli che certificheranno la sua assenza.

Il caso

Correa aveva accusato un problema al polpaccio durante la trasfera di Brescia. Da lì, la scelta di mister Inzaghi di tenerlo a riposo nelle gare contro Cremonese, Napoli e Sampdoria. Il giocatore è rientrato in campo nella trasferta di Coppa Italia persa dalla Lazio a Napoli. L’argentino in quel caso aveva preso parte all’ultimo quarto d’ora di gara fornendo delle risposte positive. Nel match giocato domenica contro la Roma, però, Simone Inzaghi è stato costretto alla sostituzione nella seconda frazione di gara a causa di un nuovo problema al polpaccio per il Tucu. Per il calciatore si teme una ricaduta e in questo caso il rischio di una lesione sarebbe concreta. Domani si attende un responso, ma qualora la diagnosi fosse confermata Correa rischierebbe uno stop di almeno 20 giorni.

