LAZIO HOEDT – La Lazio si avvicina alla sfida contro lo Zenit San Pietroburgo di Champions League. I guai però non terminano mai a Formello. Negli ultimi giorni, dopo il match di Crotone, è girato un video dall’aereo personalizzato biancoceleste durante l’atterraggio in Calabria. E’ stato trovato il responsabile che ora verrà multato dalla società.

Volano multe

Volano multe in casa Lazio. Dopo la punizione a Luis Alberto per la polemica sull’aereo acquistato dal Claudio Lotito, questa volta tocca a Wesley Hoedt. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore olandese è stato multato per aver girato il video dell’atterraggio a Crotone dall’aereo biancoceleste. Il filmato ha fatto poi il giro di telefonino in telefonino. In assenza di Peruzzi, il ds Tare lo ha rimproverato a brutto muso. Ora Hoedt dovrà rispondere al regolamento. Da quando il nuovo Boeing 737/300 Tayaranjet è atterrato a Roma sta combinando soltanto guai.

