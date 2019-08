LAZIO DURMISI – Riza Durmisi si avvicina sempre più al Fenerbahce. Come riporta il Corriere della Sera, la Lazio sarebbe vicinissima a trovare l’accordo con la squadra turca per il trasferimento del danese in prestito. Resta soltanto da trovare l’intesa sulla modalità del riscatto: i capitolini preferirebbero l’obbligo, mentre il club di Istanbul sarebbe più propenso alla formula con il diritto.