FRANCESCO ACERBI LAZIO – Francesco Acerbi è ancora una volta il vero e proprio muro biancoceleste. Il numero 33, insostituibile per Simone Inzaghi, è anche risultato il miglior recupera palloni della Serie A. Da centrale o da laterale sinistro cambia poco, con lui la difesa non trema. Il dato interessante è che, come riporta LazioPage, Acerbi ha recuperato ben 141 palloni vaganti nelle prime 10 giornate di campionato, più di 14 a partita. Dietro a lui Schouten, Djimsiti, Calabria e Danilo.

La classifica

141 Acerbi (LAZ)

116 Schouten (BOL)

109 Djimsiti (ATA)

106 Calabria (MIL)

102 Danilo (BOL)

