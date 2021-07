Lazio, ecco dove vedere le amichevoli con Triestina e Padova

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TRIESTINA PADOVA – La Lazio sta svolgendo il consueto ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Dopo i test con Top 11 del Cadore e Fiori Barp Mas, i biancocelesti affronteranno avversari più importanti come Triestina (venerdì 23 luglio alle 18:30) e Padova (martedì 27 luglio alle 18:30), match che daranno maggiori indicazioni su come sta andando il lavoro di Sarri. Entrambe le partite verranno seguite live da Lazionews.eu, ma saranno visibili anche in chiaro su Sportitalia.

IL CALENDARIO DELLA LAZIO 2021-2022