Connect with us

NOTIZIE

Lazio, una difesa da ricostruire. Intanto per Gattuso è emergenza totale

Published

1 ora ago

on

Provstgaard durante una partita con la Lazio Lazionews.eu

Come evidenziato da Il Messaggero nella sua edizione odierna la difesa della Lazio scarseggia a livello numerico e Gattuso necessita al più presto di rinforzi data l’emergenza nel reparto.

Leggi Anche: Luca Pellegrini resta in uscita: la Lazio vorrebbe risparmiare sul suo ingaggio

Il ritorno di Patric è un rebus, Gattuso deve adattare Marusic

Provstgaard e Doekhi si apprestano ad essere la coppia titolare in difesa per la prossima stagione, ma questa ad oggi è l’unica certezza in casa Lazio per quanto riguarda il reparto arretrato. Come sottolinea il quotidiano infatti Patric è ancora fermo ai box per infortunio e non è chiaro quando potrà essere nuovamente a disposizione del tecnico. Le condizioni di Gigot inoltre destano qualche preoccupazione mentre Romagnoli è stato impiegato contro l’Avellino per necessità virtù ma la sua situazione è ben nota. Al di là del giovane Bordon aggregato alla prima squadra nel corso del ritiro a Gattuso ad oggi non resta che adattare Marusic e sperare che il mercato porti quanto prima ad una soluzione.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 02/08/2026 · 20:45
Ascoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 09:30
Lazio
6-3
Finale
Avellino
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI