Lazio, una difesa da ricostruire. Intanto per Gattuso è emergenza totale

Come evidenziato da Il Messaggero nella sua edizione odierna la difesa della Lazio scarseggia a livello numerico e Gattuso necessita al più presto di rinforzi data l’emergenza nel reparto.

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Il ritorno di Patric è un rebus, Gattuso deve adattare Marusic

Provstgaard e Doekhi si apprestano ad essere la coppia titolare in difesa per la prossima stagione, ma questa ad oggi è l’unica certezza in casa Lazio per quanto riguarda il reparto arretrato. Come sottolinea il quotidiano infatti Patric è ancora fermo ai box per infortunio e non è chiaro quando potrà essere nuovamente a disposizione del tecnico. Le condizioni di Gigot inoltre destano qualche preoccupazione mentre Romagnoli è stato impiegato contro l’Avellino per necessità virtù ma la sua situazione è ben nota. Al di là del giovane Bordon aggregato alla prima squadra nel corso del ritiro a Gattuso ad oggi non resta che adattare Marusic e sperare che il mercato porti quanto prima ad una soluzione.

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