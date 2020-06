Tempo di lettura: < 1 minuto

ESCALANTE EIBAR – Gonzalo Escalante è sceso in campo stasera con il suo Eibar. Il futuro centrocampista della Lazio è stato sfortunato protagonista del match. È stato suo il fallo di mano che all’8° minuto ha concesso il calcio di rigore poi trasformato dagli ospiti. Lo spagnolo è rimasto in campo per 86′ nella sfida conclusasi con il punteggio di 2-2.

