Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ESPORTS – Serie A ferma, ma la voglia di Lazio è sempre tanta. Per questo motivo la società biancoceleste ha deciso di dar vita alla Lazio eSports, team virtuale che parteciperà a delle gare sui giochi di calcio Fifa 20 e Pes 2020. Domani alle ore 20:30 avrà inizio il torneo “Everybody Plays Home“, una competizione amichevole in attesa dell’inizio ufficiale della eSerie A che dovrebbe coincidere con la ripresa del campionato. Questo torneo sarà diviso in due gironi in cui la Lazio eSports giocherà nel Gruppo B con Cagliari, Inter, Parma e Sassuolo. Alla guida della squadra biancoceleste ci saranno fabio_ulous per Fifa 20 e raissforever_10 per Pes 20.

Le modalità di gioco

Le partite sul videogioco Fifa 20 si giocheranno in modalità Ultimate Team. Per chi non lo sapesse qui l’obiettivo è quello di costruire una squadra utilizzando giocatori di qualsiasi club e nazionalità, con con cui competere in tornei offline e (soprattutto) online. Tutto normale dunque se la Lazio eSports non avrà nessun giocatore della Lazio reale. L’importante per una squadra di Fifa Ultimate Team è concentrarsi su due parametri: la valutazione squadra e l’intesa. La prima rappresenta essenzialmente una “media” dei valori dei giocatori che compongono la squadra, mentre l’intesa tra di essi è influenzata dalla loro posizione in campo, dalla nazionalità, la squadra di club e il campionato di appartenenza dei diversi giocatori. Più questi fattori sono diversi nei vari calciatori, più l’intesa tra di loro sarà bassa.

Il triangolare

Oggi intanto, in attesa del torneo “Everybody Plays Home” che avrà inizio domani, la Lazio eSports ha disputato un triangolare amichevole. Gli sfidanti erano la Fiorentina e i Mkers, famoso team di eSports italiano che ha lanciato questa idea. Si tratta del Fight eClub, competizione che prevede una serie di triangolari contro le squadre eSports dei club di Serie A. La classifica del triangolare di oggi recita Mkers 8, Fiorentina 5, Lazio 3, in attesa della vera competizione di domani sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.