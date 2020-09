Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FARES MURIQI – Simone Inzaghi ha chiesto rinforzi. Igli Tare lo sta piano piano accontentando. La Lazio della stagione 2020-21 sta finalmente prendendo forma. Mohamed Fares è a Roma e ormai si aspetta solo l’ufficialità del suo passaggio in biancoceleste. Anche Vedat Muriqi si appresta ad arrivare nella Capitale e a mettersi a disposizione del mister, che adesso potrà contare su diverse soluzioni offensive.

Lazio, Fares e Muriqi portano imprevedibilità

Simone Inzaghi ha abituato i tifosi ad un gioco spettacolare, ma allo stesso tempo equilibrato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, con l’arrivo di Fares e Muriqi il tecnico potrà dare alla squadra un’impronta più offensiva ed imprevedibile. L’esterno franco-algerino, con la sua velocità, sarà una spina nel fianco per ogni difesa e grazie all’apporto di Manuel Lazzari, che agirà sulla fascia opposta, la manovra della Lazio sarà ancora più avvolgente. I palloni giocati in area per gli attaccanti non mancheranno ed ecco che avere Muriqi, una torre di 1,94 centimetri, sarà sicuramente importante. Il centravanti kosovaro ha caratteristiche che gli altri giocatori del reparto offensivo non hanno e si giocherà il posto di fianco a Ciro Immobile con Correa che ha tutt’altre qualità. Il mister Simone Inzaghi potrà finalmente decidere di variare liberamente il suo gioco e scegliere di volta in volta chi schierare anche in base all’avversario.

