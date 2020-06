Tempo di lettura: < 1 minuto

LAIZO FIORENTINA – Dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 3-2, il club biancoceleste scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina cercando il riscatto. Sarà però una Lazio ancor più decimata.

Correa out, Radu e Marusic in panchina

Come riporta il Corriere dello Sport, Joaquin Correa ha dovuto dare forfait nella rifinitura di ieri a seguito del problema al polpaccio rimediato a Bergamo. Non ce la fa in parte neanche Radu, che però contro la Fiorentina siederà in panchina. Partirà dalle riserve, anche Adam Marusic out nel match contro l’Atalanta.

