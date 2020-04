Tempo di lettura: < 1 minuto

FOTI LAZIO INTERVISTA – L’ottima stagione della squadra di Simone Inzaghi ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La Lazio, infatti, è l’unica vera rivale della Juventus per lo Scudetto della stagione in corso. Di questa lotta al vertice della classifica, ha parlato Lillo Foti. L’ex patron della Reggina si è complimentato con il progetto messo in piedi da Claudio Lotito. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Calcionews24.

Il progetto Lazio

“Bisogna fare i complimenti alla Lazio perché alla base di tutto c’è un progetto di molti anni, c’è una società molto attenta e molto preparata. Anche lì c’è un’espressione della Reggina, ovvero il segretario generale Armando Calveri, un altro dei figli del Sant’Agata. Detto questo, la Lazio ha dimostrato di avere caratteristiche per poter aspirare ad un posto importante. Poi c’è sempre la Juve, solida e presente per il discorso delle prime posizioni. L’Inter è ritornata a grandi livelli. Io penso però che ci sarà l’opportunità per Lazio e Juve di potersela giocare fino all’ultima domenica.”

