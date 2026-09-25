Gattuso scalda la Lazio: a Formello si pensa all’Arezzo

Continuano gli allenamenti a Formello per la Lazio che domenica affronterà l’Arezzo in amichevole, mister Gattuso prova a tenere calda la squadra nonostante le numerose assenze

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Lazio Arezzo, Gattuso prepara l’amichevole

Weekend di calcio giocato per una Lazio che in questo momento è priva di 12 elementi, 8 dei quali convocati dalle rispettive nazionali. A questi bisogna sommare gli indisponibili per infortunio che sono i lungo degenti Marusic e Dele-Bashiru, a loro si è recentemente aggiunto anche Cancellieri infortunatosi in vacanza. Stop ancora in corso anche per Rovella che dovrebbe però tornare a disposizione nei prossimi giorni. Così come Cataldi che ha ritrovato il gruppo da tempo e dopo la sosta potrebbe anche ricominciare a vedere il campo.

L’amichevole di domenica

L’Arezzo si misurerà con la Lazio domenica alle ore 15:00, lo stadio sarà quello del Mirko Fersini di Formello e, come ufficializzato, non ci sarà il pubblico. La compagine toscana attualmente milita in Serie B dove occupa la tredicesima posizione: sono 6 i punti conquistati in 5 partite per la formazione allenata dal tecnico Bucchi.

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