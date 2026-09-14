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Lazio, ecco tre giocatori che sono rinati grazie a Gattuso
Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna nel sottolineare il gran lavoro svolto sin qui alla Lazio dal tecnico Gennaro Gattuso si sofferma sulle prestazioni di tre giocatori nello specifico che con Rino alla guida sembrano rinati.
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I tre giocatori rinati con Gattuso secondo il quotidiano
- NUNO TAVARES – Il terzino è tornato a sgroppare sulla corsia di sinistra e a far vedere certe cose che si erano viste più nella stagione di Baroni che in quella di Sarri. Il giocatore pareva un separato in casa a fine mercato e invece è stato bravo a dargli fiducia Gattuso e a rimetterlo al centro del villaggio. I problemi fisici almeno per ora sembrano alle spalle.
- REDA BELAHYANE – Forse il più sorprendente dei tre visto che dal suo arrivo aveva sempre convinto solo a tratti riuscendo a ritagliarsi anche poco spazio. Invece, complice anche l’emergenza infortuni, un po’ come fu per Patric nella passata stagione, sta ben figurando in cabina di regia. Contro il Milan altra ottima prova dopo Genova e Udine.
- TIJJANI NOSLIN – In gol contro il Milan, può sicuramente far parte di questo gruppetto di rinati, ma anche della Lazio più in generale. Gattuso ha dimostrato di poter valorizzare non solo i nuovi acquisti ma anche le risorse che già aveva a disposizione, seppur non primissime scelte ai nastri di partenza.
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