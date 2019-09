NEWS DELLA GIORNATA – In casa Lazio, non c’è tempo per riposare: dopo il match contro l’Inter, durante il quale la coppia Jony-Lazzari ha deluso le aspettative, i biancocelesti sono chiamati ad affrontare in casa il Genoa.

Verso il Genoa

Seduta mattutina in quel di Formello, con Marusic e Patric che insidiano Lazzari e Luiz Felipe. A seguito dell’allenamento, è andata in scena una grigliata per ricaricarsi insieme in vista della gara di domenica, alle 15.00, contro il Genoa. A dirigere il match sarà il sig. Pairetto: ecco tutti i precedenti con la formazione biancoceleste. Domani, alla vigilia della partita, mister Inzaghi interverrà in conferenza stampa: secondo i bookmaker, non ci sono dubbi su chi vincerà, mentre Canigiani si augura di arrivare a 35.000 presenze.

Il resto delle news

Giudice Sportivo, arrivano le prime sanzioni stagionali per quattro biancocelesti. Conte ammette che la Lazio può tranquillamente stare tra i primi quattro posti in classifica, l’ex Hoedt confessa l’errore commesso nell’aver lasciato la Capitale. Anche l’attuale allenatore del Lecce, Liverani, ricorda gli anni in biancoceleste. Cosgrove smentisce le voci che lo volevano vicino al club laziale.

Alessandra Marcelli