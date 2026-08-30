Olimpico deserto contro il Genoa, oltre ai laziali mancheranno anche i tifosi liguri

Per Lazio Genoa non ci sarà certo l’Olimpico delle grande occasioni: all’assenza dei tifosi di casa per motivi di protesta contro il presidente Lotito, si aggiungerà il divieto di trasferta per quelli rossoblù.

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Assenza di tifosi per Lazio Genoa: mancheranno sia i biancocelesti sia i rossoblù

Saranno massimo 8000 i presenti attesi all’Olimpico, a sventolare i vessilli biancocelesti. Al conto partecipano i circa 4000 abbonati al termine della prima fase di campagna in casa Lazio (che ha recentemente riaperto la vendita degli abbonamenti) più coloro in possesso di un biglietto per la gara. Come riporta l’edizione il Messaggero, secondo le stime più ottimistiche provenienti dal botteghino, sarebbero altri 4000 i tagliandi staccati, tra biglietti acquistati e numerosi omaggi.

Alle assenze dei tifosi di casa vanno aggiunte quelle degli ospiti. Non ci saranno infatti neppure i supporters dei rossoblù. O, quantomeno, non quelli provenienti dalla Liguria che rappresentano il nerbo più vigoroso. La trasferta è stata infatti vietata a questi ultimi e anche il settore ospiti sarà dunque praticamente deserto.

Sono attesi non più di un centinaio di tifosi del Genoa, secondo le stime del Messaggero. Come ricorda il quotidiano, poi, per lo stesso principio che ha portato a vietare la trasferta nella capitale ai tifosi del Genoa, sarà vietata anche la trasferta in Liguria ai tifosi della Lazio, quando questa sfida si ripeterà a parti inverse.

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