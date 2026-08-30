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Lazio – Genoa: i convocati di De Rossi per il match dell’Olimpico
Tramite i propri canali ufficiali il Genoa ha diramato la lista dei convocati ufficiali scelti dal tecnico Daniele De Rossi per la sfida contro la Lazio, in programma questa sera presso lo Stadio Olimpico e con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.
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I convocati di De Rossi per Lazio-Genoa
PORTIERI: Bijlow, Sommariva, Stolz;
DIFENSORI: Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Martin, Vaz, Puczka, Otoa, Sabelli, Mitaj;
CENTROCAMPISTI: Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson, Baldanzi, Doucoure, Zulevic, Messias, Sow;
ATTACCANTI: Vitinha, Colombo, Osmajic.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
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|1
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|2
|Juventus
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|2
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|Udinese
|4
|2
|4
|Roma
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|5
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|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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