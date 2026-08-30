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Lazio – Genoa: i convocati di De Rossi per il match dell’Olimpico

Published

4 ore ago

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Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi Lazionews.eu

Tramite i propri canali ufficiali il Genoa ha diramato la lista dei convocati ufficiali scelti dal tecnico Daniele De Rossi per la sfida contro la Lazio, in programma questa sera presso lo Stadio Olimpico e con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.

Leggi Anche: Verso Lazio – Genoa: Pinamonti insidia Dia, ecco chi è in vantaggio tra i due

I convocati di De Rossi per Lazio-Genoa

PORTIERI: Bijlow, Sommariva, Stolz;
DIFENSORI: Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Martin, Vaz, Puczka, Otoa, Sabelli, Mitaj;
CENTROCAMPISTI: Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson, Baldanzi, Doucoure, Zulevic, Messias, Sow;
ATTACCANTI: Vitinha, Colombo, Osmajic.

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5 Inter 3 1
6 Napoli 3 1
7 Lecce 3 1
8 Atalanta 3 1
9 Cagliari 3 1
10 LAZIO 3 1
11 Frosinone 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Como 1 1
14 Torino 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
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