LAZIO GENOA FORMAZIONI – Dopo l’amara sconfitta con l‘Inter nonostante una buona prestazione e le troppe occasioni da gol sprecate, la Lazio è chiamata a vincere. Domani, alle 15.00, i biancocelesti accoglieranno allo stadio Olimpico il Genoa: i precedenti tra le due compagini sorridono agli uomini di Inzaghi, con un Immobile che contro i rossoblù è particolarmente ispirato.

Come ci arriva la Lazio

Tanti i dubbi per Inzaghi, soprattutto sulle fasce: dopo il ‘flop’ della coppia Lazzari-Jony, il mister biancoceleste potrebbe optare per Marusic e Lulic dal 1′ minuto. In regia torna Leiva, mentre in attacco Caicedo dovrebbe partire titolare al fianco di Immobile.

Come ci arriva il Genoa

Andreazzoli si affida al 3-5-2 con Romero, Zapata e Criscito a difesa della porta di Radu. In attacco spazio alla coppia Pinamonti-Kouamé, con l’ex Pandev – sempre pericoloso contro la Lazio – che partirà con tutta probabilità dalla panchina.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.

Indisponibili: –

Diffidati: –

Squalificati: –

GENOA (3-5-2): Radu, Romero, Zapata, Criscito, Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca, Pinamonti, Kouame. A disp.: Jandrei, Ankersen, Pajac, Goldaniga, Biraschi, El Yamiq, Saponara, Cassata, Jagiello, Favilli, Sanabria, Pandev. All.: Andreazzoli

Indisponibili: Sturaro

Diffidati: –

Squalificati: –

ARBITRO: Pairetto (sez. Torino)

ASSISTENTI: Ranghetti-Bottegoni

IV UOMO: Illuzzi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi