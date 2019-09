LAZIO GENOA IMMOBILE INZAGHI – Il quarto gol della Lazio al Genoa, in questo pomeriggio all’Olimpico, porta la firma di Ciro Immobile. Una rete che l’attaccante voleva trovare a tutti costi, per ritornare in vetta alla classifica marcatori e chiarire definitivamente l’episodio di domenica scorsa, dopo la sostituzione mal digerita durante la gara col Parma.

Il gol e l’abbraccio

Una sontuosa serpentina di 30 metri da parte di Luiz Felipe per fornire l’assist al bomber biancoceleste. A tu per tu con Radu, Immobile piazza all’angolo destro basso e centra il poker. Nell’esultanza la parola “fine” alla polemica tra lui e il mister, uno splendido abbraccio in panchina che mette a tacere le chiacchere e riporta il sorriso nella capitale.