LAZIO GENOA PAGELLE – Finalmente Lazio. Dopo l’amara sconfitta a San Siro, i biancocelesti trovano il riscatto all’Olimpico, dove vincono 4-0 contro il Genoa di Andreazzoli. Dominio assoluto, quello dei padroni di casa, concretizzato dalla reti di Milinkovic Savic, Radu, Felipe Caicedo . Ciro Immobile. Questi i voti dati alle prestazioni dei biancocelesti a firma del direttore di Lazionews.eu Paolo Cericola.

Strakosha 7 bravissimo in apertura su Romero, si ripete su Lerager e Sanabria. Sicuro

Luiz Felipe 7 la velocità degli avanti genoani non gli crea patemi d’animo. Chiude sempre con puntualità. Il 4 a 0 di immobile lo inventa lui.

Acerbi 6,5 la sua semplicità è disarmante. Non rischia mai nulla. Una certezza assoluta

Radu 7 presidia la zona mancina con precisione nelle chiusure. Pennella una palla a giro che si spegne all’incrocio dei pali per il raddoppio che archivia la gara.

Marusic 6,5 spinge con convinzione e continuità. Se vede pochino in avanti

Milinkovic 8 è padrone assoluto del centrocampo. Si costruisce il goal del vantaggio da solo, rubando il pallone a Lerager, realizzando il vantaggio. Pericolo costante

Leiva 6,5 non è al meglio fisicamente e si vede. Fatica ad essere il fantastico lettore delle trame avversarie.

Luis Alberto 7 sale in cattedra con il passare dei minuti. Gioca di prima ed in velocità diventando devastante

Lulic 6,5 si danna l’anima a sinistra. Spinge con insistenza, copre la fascia con intelligenza

Immobile 7,5 corre tanto, non si ferma un attimo, sempre generoso. Trova il 4 a 0 come ciliegina sulla torta di una splendida prestazione.

Correa 6 la sua gara vera dura 20’. Su un affondo si ferma toccandosi l’adduttore sinistro, resta in campo fino al 7º della ripresa ma senza incidere. Limitato

Inzaghi 7 voleva la vittoria è l’ha avuta. Squadra molto intelligente, più bassa delle prime uscite giocando in verticale diventa devastante. Molto simile a quella di due stagioni fa.

Caicedo 7 ormai una certezza assoluta. Chiude la gara con lucidità e maestria saltando anche il portiere avversario e mettendo dentro il 3 a 0 a porta vuota.