La Lazio deve riprendersi l’Olimpico: da aprile ha vinto una sola volta in casa

Lazio Genoa, seconda partita per i biancoclesti in questo giovane campionato, sarà anche il debutto casalingo per i capitolini, i quali devono tornare a fare dell’Olimpico un fortino: da aprile in poi, in un mese di campionato passato più le primissime fasi di questo, gli aquilotti hanno vinto una sola volta a Roma.

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In occasione di Lazio Genoa l’Olimpico deve tornare un fortino: i biancocelesti ci hanno vinto una sola volta da aprile

Le mura amiche dello stadio Olimpico devono tornare a essere tali: la Lazio ospiterà il Genoa, nella seconda gara interna ufficiale della stagione, dopo quella con il Mantova di Coppa Italia. L’obiettivo sono quei tre punti che, ultimamente, in casa, non sono più stati così scontati.

Come riporta il Messaggero, da aprile in poi la Lazio ha vinto solo una gara tra le mura dello stadio Olimpico, pareggiando in due occasioni e perdendo in ben quattro. L’unico successo risale al match contro il Pisa, quello che chiuse lo scorso campionato, quando i biancocelesti non avevano più nulla cui aspirare. A questo si aggiungono i pareggi con Parma e Udinese e le sconfitte contro Inter (per due volte) e Mantova, più quella nel derby, il quale a onor del vero fu giocato in trasferta, ma naturalmente sempre nella cornice dell’Olimpico.

Lo stesso quotidiano, proseguendo nell’articolo di statistiche dedicato ai biancocelesti, ricorda che il match è l’occasione di aggiornare anche una statistica ferma da diversi anni. L’ultima volta in cui la Lazio ha vinto le prime due giornate di campionato, trovandosi con il bottino pieno di 6 punti dopo due sfide, risale alla stagione 2021/22, quando i biancocelesti, allora guidati dal primo Sarri, superarono l’Empoli in trasferta alla prima e lo Spezia in casa alla seconda giornata.

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