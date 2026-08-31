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Lazio Genoa, le pagelle dei quotidiani: Tavares e Frattesi incantano
La Lazio supera anche il Genoa nella sua prima uscita casalinga, sotto il segno di Frattesi e Nuno Tavares; ecco le pagelle dei quotidiani sportivi e non, nei voti assegnati ai calciatori biancocelesti.
Leggi anche: PAGELLE Lazio Genoa 1-0: Frattesi devastante, Tavares straripante. Gattuso disegna un’ottima Lazio
Le pagelle dei quotidiani di Lazio Genoa
CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 6; Floriani Mussolini 6,5 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 4,5); Frattesi 7,5, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6,5), Taylor 6,5; Cancellieri 4,5 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 5 (Pinamonti 36’ st, 6), Zaccagni 6; all. Gattuso 7.
IL TEMPO – Mandas 6; Floriani Mussolini 6 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 6,5 (Pedraza 18’ st, 5,5); Frattesi 7, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6,5), Taylor 6,5; Cancellieri 6 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 6 (Pinamonti 36’ st, 6), Zaccagni 6,5; all. Gattuso 6,5.
GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 5,5); Frattesi 7, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6,5), Taylor 6,5; Cancellieri 6 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 5,5 (Pinamonti 36’ st, sv), Zaccagni 6,5; all. Gattuso 6,5.
TUTTOSPORT – Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6,5 (Lazzari 35’ st, 6), Doekhi 6,5, Provstgaard 6, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 6); Frattesi 7, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6), Taylor 6; Cancellieri 5,5 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 6 (Pinamonti 36’ st, 6), Zaccagni 6; all. Gattuso 6,5.
MESSAGGERO – Mandas 6; Floriani Mussolini 6 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 5); Frattesi 7,5, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6), Taylor 6; Cancellieri 5,5 (Isaksen 18’ st, 5,5), Dia 5,5 (Pinamonti 36’ st, sv), Zaccagni 6; all. Gattuso 7.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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