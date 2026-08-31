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Lazio Genoa, le pagelle dei quotidiani: Tavares e Frattesi incantano

Published

2 ore ago

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Lazio Genoa pagelle quotidiani

La Lazio supera anche il Genoa nella sua prima uscita casalinga, sotto il segno di Frattesi e Nuno Tavares; ecco le pagelle dei quotidiani sportivi e non, nei voti assegnati ai calciatori biancocelesti.

Leggi anche: PAGELLE Lazio Genoa 1-0: Frattesi devastante, Tavares straripante. Gattuso disegna un’ottima Lazio

Le pagelle dei quotidiani di Lazio Genoa

CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 6; Floriani Mussolini 6,5 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 4,5); Frattesi 7,5, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6,5), Taylor 6,5; Cancellieri 4,5 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 5 (Pinamonti 36’ st, 6), Zaccagni 6; all. Gattuso 7.

IL TEMPO – Mandas 6; Floriani Mussolini 6 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 6,5 (Pedraza 18’ st, 5,5); Frattesi 7, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6,5), Taylor 6,5; Cancellieri 6 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 6 (Pinamonti 36’ st, 6), Zaccagni 6,5; all. Gattuso 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 5,5); Frattesi 7, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6,5), Taylor 6,5; Cancellieri 6 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 5,5 (Pinamonti 36’ st, sv), Zaccagni 6,5; all. Gattuso 6,5.

TUTTOSPORT – Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6,5 (Lazzari 35’ st, 6), Doekhi 6,5, Provstgaard 6, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 6); Frattesi 7, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6), Taylor 6; Cancellieri 5,5 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 6 (Pinamonti 36’ st, 6), Zaccagni 6; all. Gattuso 6,5.

MESSAGGERO – Mandas 6; Floriani Mussolini 6 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 5); Frattesi 7,5, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6), Taylor 6; Cancellieri 5,5 (Isaksen 18’ st, 5,5), Dia 5,5 (Pinamonti 36’ st, sv), Zaccagni 6; all. Gattuso 7.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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3 Juventus 6 2
4 LAZIO 6 2
5 Udinese 4 2
6 Como 4 2
7 Roma 3 1
8 Lecce 3 1
9 Atalanta 3 1
10 Frosinone 3 2
11 Napoli 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Cagliari 3 2
14 Bologna 0 1
15 Torino 0 1
16 Genoa 0 2
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