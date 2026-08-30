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Verso Lazio – Genoa: Pinamonti insidia Dia, ecco chi è in vantaggio tra i due
Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna fa il punto sulle possibili scelte in attacco di Gattuso verso Lazio-Genoa: ecco chi potrebbe partire titolare davanti tra Pinamonti e Dia.
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Guanto di sfida di Pinamonti a Dia, ma il senegalese è in vantaggio
Per il quotidiano Boulaye Dia parte avvantaggiato su Pinamonti verso la sfida col Genoa. Il senegalese permane avanti nelle gerarchie, sia perché negli schemi da più tempo sia per l’assist di tacco per Frattesi alla prima giornata contro il Bologna. Pinamonti dovrebbe comunque essere della partita partendo dalla panchina e subentrando a gara in corso. A lui spetterà l’arduo compito di portare i gol che sono mancati nella passata stagione e alla lunga potrebbe farlo da titolare.
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