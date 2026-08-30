Verso Lazio-Genoa: i precedenti delle sfide contro il Grifone

L’anticipo del venerdì sera tra la Lazio e il Genoa darà ai biancocelesti l’occasione di archiviare i recenti risultati deludenti, ultimo in ordine temporale il pareggio con il Lecce: ecco i precedenti tra le due squadre, attese in campo in un Olimpico che si preannuncia deserto.

LEGGI ANCHE: Ratkov via, il Siviglia resta sullo sfondo

Lazio – Genoa, i precedenti fanno ben sperare

Sorride, seppur di misura, alla squadra biancoceleste il bilancio dei precedenti del match in programma: in 140 gare andate in scena, la Lazio ha portato a casa 55 vittorie, 36 pareggi e 49 sconfitte.

Come ci si può attendere, il bilancio è nettamente più positivo all’Olimpico: in 71 gare sono arrivate 38 vittorie biancocelesti, 21 pareggi e appena 12 sconfitte. L’ultimo precedente risale al 3-2 interno del 30 gennaio scorso. Più in generale, la Lazio non perde contro il Genoa dall’agosto 2023: da allora sei vittorie su sei tra campionato e Coppa Italia.

Precedenti totali: 140 (55 vittorie Lazio, 36 pareggi, 49 vittorie Genoa)

Ultima vittoria Lazio: 3-2 (30.01.2026); ultima vittoria Genoa: 0-1 (27.08.2023); ultimo pareggio: 1-1 (03.01.2021).

Gol totali segnati dalla Lazio: 212; Gol totali realizzati dal Genoa: 192

Vittorie con più gol realizzati in A, giocando all’Olimpico: 5-0 Lazio (1930); 2-4 Genoa (1959).

I precedenti del tecnico Gattuso

Gattuso, da quando allena, ha incontrato in 6 occasioni il Genoa, portando a casa 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Tre confronti sono avvenuti mentre era alla guida del Milan, e altrettanti quando era seduto su quella del Napoli. Proprio con i partenopei, nell’ultimo incrocio del 2021, è arrivato l’unico ko, per 2-1, in Liguria

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Redazione Lazionews.eu – @Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.