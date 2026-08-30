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Verso Lazio-Genoa: i precedenti delle sfide contro il Grifone
L’anticipo del venerdì sera tra la Lazio e il Genoa darà ai biancocelesti l’occasione di archiviare i recenti risultati deludenti, ultimo in ordine temporale il pareggio con il Lecce: ecco i precedenti tra le due squadre, attese in campo in un Olimpico che si preannuncia deserto.
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Lazio – Genoa, i precedenti fanno ben sperare
Sorride, seppur di misura, alla squadra biancoceleste il bilancio dei precedenti del match in programma: in 140 gare andate in scena, la Lazio ha portato a casa 55 vittorie, 36 pareggi e 49 sconfitte.
Come ci si può attendere, il bilancio è nettamente più positivo all’Olimpico: in 71 gare sono arrivate 38 vittorie biancocelesti, 21 pareggi e appena 12 sconfitte. L’ultimo precedente risale al 3-2 interno del 30 gennaio scorso. Più in generale, la Lazio non perde contro il Genoa dall’agosto 2023: da allora sei vittorie su sei tra campionato e Coppa Italia.
Precedenti totali: 140 (55 vittorie Lazio, 36 pareggi, 49 vittorie Genoa)
Ultima vittoria Lazio: 3-2 (30.01.2026); ultima vittoria Genoa: 0-1 (27.08.2023); ultimo pareggio: 1-1 (03.01.2021).
Gol totali segnati dalla Lazio: 212; Gol totali realizzati dal Genoa: 192
Vittorie con più gol realizzati in A, giocando all’Olimpico: 5-0 Lazio (1930); 2-4 Genoa (1959).
I precedenti del tecnico Gattuso
Gattuso, da quando allena, ha incontrato in 6 occasioni il Genoa, portando a casa 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Tre confronti sono avvenuti mentre era alla guida del Milan, e altrettanti quando era seduto su quella del Napoli. Proprio con i partenopei, nell’ultimo incrocio del 2021, è arrivato l’unico ko, per 2-1, in Liguria
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Juventus
|6
|2
|3
|Udinese
|4
|2
|4
|Roma
|3
|1
|5
|Inter
|3
|1
|6
|Napoli
|3
|1
|7
|Lecce
|3
|1
|8
|Atalanta
|3
|1
|9
|Cagliari
|3
|1
|10
|LAZIO
|3
|1
|11
|Frosinone
|3
|2
|12
|Sassuolo
|3
|2
|13
|Como
|1
|1
|14
|Torino
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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