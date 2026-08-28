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Lazio Genoa: le quote della prima gara interna dei biancocelesti
Domenica 30 agosto alle 20:45 andrà in scena la prima gara casalinga, in questo campionato di Serie A, della Lazio contro il Genoa: ecco le quote dei bookmakers per la sfida dell’Olimpico.
Leggi anche: Allenamento a porte aperte per i tifosi della Lazio, ecco com’è andata!
Le quote dei bookmakers per Lazio Genoa
Le quote riportate sono raccolte nella giornata di venerdì 28 agosto alle ore 20:30 e possono essere soggette a variazioni.
|Bookmaker
|Vittoria Lazio
|Pareggio
|Vittoria Genoa
|Eurobet
|2.00
|2.95
|4.40
|Better
|1.98
|3.10
|4.25
|888Sport
|1.91
|3.10
|4.00
|Bwin
|1.95
|3.10
|4.10
|Snai
|2.05
|2.90
|4.75
Goal / No Goal
|Bookmaker
|Goal
|No Goal
|Sisal
|1.85
|1.85
|888Sport
|2.00
|1.71
Over / Under 2.5
|Bookmaker
|Under 2.5
|Over 2.5
|Sisal
|1.60
|2.20
|Eurobet
|1.55
|2.30
|Better
|1.57
|2.25
|888Sport
|1.60
|2.30
|Snai
|1.57
|2.25
Per quanto riguarda i gol, i bookmaker non sembrano aspettarsi una partita con poche reti, anche se l’Under 2.5 resta leggermente favorito con Eurobet e 888Sport con la quota più alta. Più equilibrio, invece, per il mercato Goal/No Goal: 888Sport propone il Goal a 2.00 e il No Goal a 1.71. Le quote suggeriscono dunque una leggera preferenza per una gara in cui almeno una delle due squadre potrebbe non trovare la via della rete.
La sensazione generale dei bookmaker è quindi quella di una Lazio favorita, ma non nettamente, con il Genoa considerato comunque un avversario in grado di creare difficoltà, visto anche lo stadio vuoto a causa della protesta. La partita potrebbe quindi regalare diverse sorprese.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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