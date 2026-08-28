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Lazio Genoa: le quote della prima gara interna dei biancocelesti

Published

3 ore ago

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Lazio

Domenica 30 agosto alle 20:45 andrà in scena la prima gara casalinga, in questo campionato di Serie A, della Lazio contro il Genoa: ecco le quote dei bookmakers per la sfida dell’Olimpico.

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Le quote dei bookmakers per Lazio Genoa

Le quote riportate sono raccolte nella giornata di venerdì 28 agosto alle ore 20:30 e possono essere soggette a variazioni.

BookmakerVittoria LazioPareggioVittoria Genoa
Eurobet2.002.954.40
Better1.983.104.25
888Sport1.913.104.00
Bwin1.953.104.10
Snai2.052.904.75

Goal / No Goal

BookmakerGoalNo Goal
Sisal1.851.85
888Sport2.001.71

Over / Under 2.5

BookmakerUnder 2.5Over 2.5
Sisal1.602.20
Eurobet1.552.30
Better1.572.25
888Sport1.602.30
Snai1.572.25

Per quanto riguarda i gol, i bookmaker non sembrano aspettarsi una partita con poche reti, anche se l’Under 2.5 resta leggermente favorito con Eurobet e 888Sport con la quota più alta. Più equilibrio, invece, per il mercato Goal/No Goal: 888Sport propone il Goal a 2.00 e il No Goal a 1.71. Le quote suggeriscono dunque una leggera preferenza per una gara in cui almeno una delle due squadre potrebbe non trovare la via della rete.

La sensazione generale dei bookmaker è quindi quella di una Lazio favorita, ma non nettamente, con il Genoa considerato comunque un avversario in grado di creare difficoltà, visto anche lo stadio vuoto a causa della protesta. La partita potrebbe quindi regalare diverse sorprese.

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