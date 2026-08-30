Lazio Genoa ieri e oggi: i pochi titolari rimasti dall’ultima sfida con i rossoblù

Quando il 30 gennaio scorso i biancocelesti ospitarono i rossoblù all’Olimpico, per la 23esima giornata di Serie A, vincendo 3-2, si disputò la prima gara senza tifosi allo stadio; da quel weekend in poi è diventata la norma, e anche questa Lazio Genoa si giocherà senza pubblico: per un aspetto che non cambia, ce n’è però anche un altro molto diverso, quello dei titolari capitolini che scenderanno in campo.

Leggi anche: “Olimpico deserto contro il Genoa, oltre ai laziali mancheranno anche i tifosi liguri“

Sono pochi i titolari dell’ultima Lazio Genoa che scenderanno in campo all’Olimpico

Sette mesi dopo l’ultima sfida casalinga al Genoa, la Lazio resta ancora nel pieno della contestazione, ma ha perso molti protagonisti di quella gara che, in gennaio, aprì la protesta del tifo. Come evidenzia Il Messaggero, oltre a non esserci più Maurizio Sarri in panchina, sono cambiati anche molti dei 16 calciatori che il tecnico toscano impiegò in quella gara.

Dei titolari sono rimasti solo Provstgaard, Taylor e Isaksen. Se ne sono andati Provedel, Gila, Basic, Maldini e Pedro; sono ancora a Formello ma attualmente infortunati, o dati in panchina, Marusic, Pellegrini e Cataldi. Per quanto riguarda i subentrati di quella gara, Dele-Bashiru è ko, mentre Tavares, Noslin e Cancellieri potrebbero non giocare. Ratkov è invece fuori dai piani.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM