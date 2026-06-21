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Lazio, come cambiano le gerarchie in difesa con le cessioni di Romagnoli e Gila

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4 ore ago

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Provstgaard in campo con la Lazio contro l'Atalanta Lazionews.eu

Come riportato da Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna le gerarchie in casa Lazio per quanto riguarda la difesa potrebbero essere presto stravolte dalle cessioni di Mario Gila e di Alessio Romagnoli.

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Provstgaard promosso titolare, in entrata due colpi?

Secondo il quotidiano Provstgaard sarà promosso titolare mentre le riserve saranno Gigot e Patric. Stanti così le cose servirà almeno un altro titolare che potrebbe arrivare dal mercato e non è anche chiaro se alla doppia uscita di Romagnoli e Gila seguiranno due entrate nel reparto difensivo.

La Lazio continua a monitorare tanti profili giovani: da Aranu Martinez del Girona (clausola da 8 milioni di euro) a Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria (per il quale servono 10 milioni) fino a Lautaro Rivero e l’ex Verona Coppola.

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