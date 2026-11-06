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Oggi decisivo con la Lazio, ma Gasperini lo voleva alla Roma. Ecco di chi si tratta!

Published

3 ore ago

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Lazio Giocatore Gasperini Roma

Sono tanti i giocatori della Lazio, più e meno attesi, che si stanno prendendo la scena in questi primi mesi di campionato, ma uno di questi avrebbe potuto giocare dall’altra sponda del tevere, la Roma di Gasperini. Ecco di chi si tratta!

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Gasperini lo voleva alla Roma, poi è arrivata la Lazio

Stiamo parlando di Kenneth Taylor, centrocampista olandese arrivato a Gennaio dall’Ajax. Taylor oggi sta dando prova del suo talento ed è un titolare imprescendibile per il gioco di Gattuso, che nel post-partita di Lazio Cagliari, ha fatto i complimenti all’olandese e ai suoi compagni. Ecco le sue parole.

Le parole di Gattuso su Taylor

Taylor sta abbinando qualità e quantità, dopo un recupero ha rischiato di fare un goal, è per questo che dico di dare i meriti a questi calciatori, gli ultimi 15-20 minuti ho pensato anche di acconntarmi di un punto ma poi loro in primis ci hanno creduto e questo chapeau a loro”.

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