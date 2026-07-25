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Rosa Lazio 2026 2027: acquisti, cessioni ed elenco giocatori
La Lazio si appresta a disputare una stagione 2026 2027 con più incognite che certezze: tra la protesta del tifo biancoceleste contro la gestione Lotito e un mercato che va a rilento, presentiamo la rosa dei giocatori a disposizione di mister Gattuso, con tutti gli acquisti e le cessioni del club nella sessione dell’estate 2026.
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La rosa della Lazio 2026 2027 : tutti gli acquisti e le cessioni
Le cessioni della Lazio 2026 2027
Il mercato va a rilento e, soprattutto, si sta muovendo soprattutto in uscita, cosa che alimenta i malumori della piazza.
La Lazio ha perfezionato le cessioni di Mario Gila (al Milan) e Ivan Provedel (all’Inter), rispettivamente per 30 e 3 milioni di Euro.
Hanno salutato la squadra Toma Basic, Elseid Hysaj e Pedro Rodriguez, svincolati e Daniel Maldini, tornato all’Atalanta al termine del prestito dalla Dea.
Tra i giovani, Milani è andato all’Inter Under 23, Pinelli in prestito alla Carrarese.
L’elenco dei giocatori ceduti:
- Gila, Milan, 30 milioni
- Provedel, Inter, 3 milioni
- Basic, svincolato
- Pedro, svincolato
- Hysaj, svincolato
- Pinelli, Carrarese, prestito
- Milani, Inter.
Gli acquisti della Lazio 2026 2027
In entrata c’è da registrare il riscatto di Boulaye Dia dalla Salernitana per 11,3 milioni di Euro. In arrivo come veri e propri acquisti, invece, Bruno Galassi dal Real Madrid C per 4 milioni, Danilho Doekhi arrivato a titolo gratuito, così come Alfonso Pedraza.
L’elenco degli acquisti della Lazio:
- Dia, riscatto dalla Salernitana, 11,3 milioni
- Galassi, dal Real Madrid, 4 milioni
- Doekhi, titolo gratuito
- Pedraza, titolo gratuito.
I giocatori di rientro dai prestiti della Lazio 2026 2027
Diversi giocatori stanno rientrando dai prestiti: ecco l’elenco completo, con alcuni di loro che potrebbero nuovamente lasciare il club.
- Mandas, rientrato dal Bournemouth
- Floriani Mussolini, rientrato dalla Cremonese
- Artistico, rientrato dallo Spezia
- Bordon, rientrato dal Sudtirol
- Fares, rientrato dal Forte Virtus
- Renzetti, rientrato dal Bra.
Lazio , la rosa completa 2026 2027
Portieri
- Mandas
- Furlanetto
- Motta
Difensori
- Provstgaard
- Doekhi
- Romagnoli
- Patric
- Gigot
- Bordon
Esterni difensivi
- Pedraza
- Pellegrini
- Marusic
- Fares
- Tavares
- Floriani Mussolini
- Lazzari
Centrocampisti
- Rovella
- Belahyane
- Cataldi
- Taylor
- Dele-Bashiru
- Farcomeni
- Galassi
Esterni d’attacco e trequartisti
- Przyborek
- Zaccagni
- Sana Fernandes
- Isaksen
- Noslin
- Cancellieri
Attaccanti
- Dia
- Ratkov
- Artistico
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