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Rosa Lazio 2026 2027: acquisti, cessioni ed elenco giocatori

Published

4 ore ago

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Ratkov e i giocatori della Lazio

La Lazio si appresta a disputare una stagione 2026 2027 con più incognite che certezze: tra la protesta del tifo biancoceleste contro la gestione Lotito e un mercato che va a rilento, presentiamo la rosa dei giocatori a disposizione di mister Gattuso, con tutti gli acquisti e le cessioni del club nella sessione dell’estate 2026.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni

La rosa della Lazio 2026 2027 : tutti gli acquisti e le cessioni

Le cessioni della Lazio 2026 2027

Il mercato va a rilento e, soprattutto, si sta muovendo soprattutto in uscita, cosa che alimenta i malumori della piazza.
La Lazio ha perfezionato le cessioni di Mario Gila (al Milan) e Ivan Provedel (all’Inter), rispettivamente per 30 e 3 milioni di Euro.
Hanno salutato la squadra Toma Basic, Elseid Hysaj e Pedro Rodriguez, svincolati e Daniel Maldini, tornato all’Atalanta al termine del prestito dalla Dea.
Tra i giovani, Milani è andato all’Inter Under 23, Pinelli in prestito alla Carrarese.

L’elenco dei giocatori ceduti:

  • Gila, Milan, 30 milioni
  • Provedel, Inter, 3 milioni
  • Basic, svincolato
  • Pedro, svincolato
  • Hysaj, svincolato
  • Pinelli, Carrarese, prestito
  • Milani, Inter.

Gli acquisti della Lazio 2026 2027

In entrata c’è da registrare il riscatto di Boulaye Dia dalla Salernitana per 11,3 milioni di Euro. In arrivo come veri e propri acquisti, invece, Bruno Galassi dal Real Madrid C per 4 milioni, Danilho Doekhi arrivato a titolo gratuito, così come Alfonso Pedraza.

L’elenco degli acquisti della Lazio:

  • Dia, riscatto dalla Salernitana, 11,3 milioni
  • Galassi, dal Real Madrid, 4 milioni
  • Doekhi, titolo gratuito
  • Pedraza, titolo gratuito.

I giocatori di rientro dai prestiti della Lazio 2026 2027

Diversi giocatori stanno rientrando dai prestiti: ecco l’elenco completo, con alcuni di loro che potrebbero nuovamente lasciare il club.

  • Mandas, rientrato dal Bournemouth
  • Floriani Mussolini, rientrato dalla Cremonese
  • Artistico, rientrato dallo Spezia
  • Bordon, rientrato dal Sudtirol
  • Fares, rientrato dal Forte Virtus
  • Renzetti, rientrato dal Bra.

Lazio , la rosa completa 2026 2027

Portieri

  • Mandas
  • Furlanetto
  • Motta

Difensori

  • Provstgaard
  • Doekhi
  • Romagnoli
  • Patric
  • Gigot
  • Bordon

Esterni difensivi

  • Pedraza
  • Pellegrini
  • Marusic
  • Fares
  • Tavares
  • Floriani Mussolini
  • Lazzari

Centrocampisti

  • Rovella
  • Belahyane
  • Cataldi
  • Taylor
  • Dele-Bashiru
  • Farcomeni
  • Galassi

Esterni d’attacco e trequartisti

  • Przyborek
  • Zaccagni
  • Sana Fernandes
  • Isaksen
  • Noslin
  • Cancellieri

Attaccanti

  • Dia
  • Ratkov
  • Artistico

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Giornalista pubblicista, da sempre appassionato di scrittura e di calcio, amo raccontare la Serie A, con anni di esperienza sul campo tra gli stadi italiani. Attualmente ricopre il ruolo di caporedattore di Lazionews.eu.

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