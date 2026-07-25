Rosa Lazio 2026 2027: acquisti, cessioni ed elenco giocatori

La Lazio si appresta a disputare una stagione 2026 2027 con più incognite che certezze: tra la protesta del tifo biancoceleste contro la gestione Lotito e un mercato che va a rilento, presentiamo la rosa dei giocatori a disposizione di mister Gattuso, con tutti gli acquisti e le cessioni del club nella sessione dell’estate 2026.

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La rosa della Lazio 2026 2027 : tutti gli acquisti e le cessioni

Le cessioni della Lazio 2026 2027

Il mercato va a rilento e, soprattutto, si sta muovendo soprattutto in uscita, cosa che alimenta i malumori della piazza.

La Lazio ha perfezionato le cessioni di Mario Gila (al Milan) e Ivan Provedel (all’Inter), rispettivamente per 30 e 3 milioni di Euro.

Hanno salutato la squadra Toma Basic, Elseid Hysaj e Pedro Rodriguez, svincolati e Daniel Maldini, tornato all’Atalanta al termine del prestito dalla Dea.

Tra i giovani, Milani è andato all’Inter Under 23, Pinelli in prestito alla Carrarese.

L’elenco dei giocatori ceduti:

Gila, Milan, 30 milioni

Provedel, Inter, 3 milioni

Basic, svincolato

Pedro, svincolato

Hysaj, svincolato

Pinelli, Carrarese, prestito

Milani, Inter.

Gli acquisti della Lazio 2026 2027

In entrata c’è da registrare il riscatto di Boulaye Dia dalla Salernitana per 11,3 milioni di Euro. In arrivo come veri e propri acquisti, invece, Bruno Galassi dal Real Madrid C per 4 milioni, Danilho Doekhi arrivato a titolo gratuito, così come Alfonso Pedraza.

L’elenco degli acquisti della Lazio:

Dia, riscatto dalla Salernitana, 11,3 milioni

Galassi, dal Real Madrid, 4 milioni

Doekhi, titolo gratuito

Pedraza, titolo gratuito.

I giocatori di rientro dai prestiti della Lazio 2026 2027

Diversi giocatori stanno rientrando dai prestiti: ecco l’elenco completo, con alcuni di loro che potrebbero nuovamente lasciare il club.

Mandas, rientrato dal Bournemouth

Floriani Mussolini, rientrato dalla Cremonese

Artistico, rientrato dallo Spezia

Bordon, rientrato dal Sudtirol

Fares, rientrato dal Forte Virtus

Renzetti, rientrato dal Bra.

Lazio , la rosa completa 2026 2027

Portieri

Mandas

Furlanetto

Motta

Difensori

Provstgaard

Doekhi

Romagnoli

Patric

Gigot

Bordon

Esterni difensivi

Pedraza

Pellegrini

Marusic

Fares

Tavares

Floriani Mussolini

Lazzari

Centrocampisti

Rovella

Belahyane

Cataldi

Taylor

Dele-Bashiru

Farcomeni

Galassi

Esterni d’attacco e trequartisti

Przyborek

Zaccagni

Sana Fernandes

Isaksen

Noslin

Cancellieri

Attaccanti

Dia

Ratkov

Artistico

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