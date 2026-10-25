Lazio all’attacco! Che numeri davanti: il confronto con lo scorso anno

Il confronto con la passata stagione a pari giornate dei gol segnati e subiti dalla Lazio in Serie A: i dati mostrano un netto miglioramento con Gattuso in panchina.

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Lazio, finalmente i gol!

Tra i tanti limiti della Lazio di Sarri nella passata stagione uno era sicuramente quello relativo ai gol. Quest’anno ancora non c’è un vero e proprio bomber ma nonostante ciò il confronto con la passata stagione è impietoso. Lo scorso anno infatti arrivati all’ottava giornata la Lazio aveva messo a segno 11 reti mentre con i due realizzati contro il Parma i biancocelesti si trovano già a quota 16. La passata stagione per raggiungere questa cifra si dovette attendere il quattordicesimo turno (Lazio 1-1 Bologna, gol di Isaksen al 38′).

Numeri che denotano una certa capacità realizzativa da parte della squadra di Gattuso che fin qui, ad eccezione della sfida col Mantova in Coppa Italia, è sempre andata in gol in ogni partita oltre al fatto che in sei di queste il club capitolino ha segnato più di un gol. Anche per quanto riguarda la difesa c’è un leggero miglioramento: lo scorso anno a quest’ora erano 7 le reti subite, oggi invece 5.

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