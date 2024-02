Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GUENDOUZI - Quello di oggi è stato sicuramente un risveglio splendido per tutti i laziali. I biancocelesti sono tornati alla vittoria sul campo del Torino, grazie alle reti di Guendouzi e Cataldi, decisive per il 2-0 finale. L'ex Marsiglia è stato per distacco il migliore in campo e la società lo ha voluto omaggiare inserendolo come protagonista nel post di buongiorno ai tifosi, con una descrizione in francese tratta dalla nota canzone degli Yu Yu: "Bonjour, bonjour. Mon chéri bonjour!".

Lazio, il post di buongiorno con Guendouzi