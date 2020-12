Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO HELLAS VERONA FORMAZIONI – Dopo aver ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League, grazie al pareggio contro il Club Brugge, la Lazio deve concentrarsi sul campionato. La squadra di Simone Inzaghi è attesa dalla gara contro l’Hellas Verona, in programma sabato 12 novembre alle 20:45 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Il match è valido per l’undicesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali, la cronaca e dove vederla in tv.

Lazio – Hellas Verona

Serie A TIM 2020-2021, 11ª giornata

Stadio Olimpico di Roma – Sabato 12 dicembre, ore 20:45

Le probabili formazioni di Lazio Hellas Verona

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Caicedo

A disposizione: Strakosha, Armini, Hoedt, Anderson, Parolo, Leiva, Akpa Akpro, Cataldi, Marusic, Moro, Pereira, Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

INDISPONIBILI: Lulic, Muriqi

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Lucas Leiva, Akpa Akpro

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine

A disposizione: Berardi, Ilic, Salcedo, Magnani, Udogie, Terracciano, Ilic, Lovato, Cancellieri, Favilli, Amione, Danzi

Allenatore: Ivan Juric

INDISPONIBILI: Gunter, Cetin, Benassi, Vieira, Ruegg, Kalinic

SQUALIFICATI: Ceccherini

DIFFIDATI: –

Lazio Hellas Verona dove vederla in tv

Lazio-Hellas Verona si disputa la sera di sabato 12 dicembre nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio della partita, valido per l’undicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Dazn.

Gli arbitri di Lazio Hellas Verona

ARBITRO: Rosario Abisso (Sezione di Palermo)

ASSISTENTI: Mondin – Mastrodonato

IV UOMO: Manganiello

VAR: Mazzoleni

AVAR: Liberti

I marcatori di Lazio Hellas Verona

–

Gli ammoniti

–

Le sostituzioni

–

La cronaca del match

–

Il pre-partita di Lazio Hellas Verona

–

