LAZIO HELLAS VERONA EYSSERIC – La gara di recupero della 17esima di campionato di mercoledì tra Lazio ed Hellas Verona ha presentato una curiosa anomalia. Il calciatore Eysseric aveva già giocato regolarmente la partita numero 17 della Serie A quando ancora vestiva la maglia della Fiorentina. Nel mercato di gennaio la Viola ha ceduto il giocatore all’Hellas Verona che doveva recuperare quel match proprio contro la Lazio. Mercoledì sera Juric, al 70esimo, ha fatto entrare Eysseric facendogli così giocare la 17esima giornata per due volte. Sul caso si è espresso l’avvocato del club Gian Michele Gentile ai microfoni di Gazzetta.it. Ecco le sue parole.

Il vuoto normativo

“Non credo che se ne farà un caso, anche se stiamo parlando di una circostanza non prevista dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale, voglia fare chiarezza, in modo da evitare che restino dei dubbi in futuro”.

